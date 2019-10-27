2019-10-27T04:33:29+03:00
Общество

Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста

Пользователи сети шутят, что главное – чтобы их посадили не в одну камеру [видео, 18+]
Кристина ГРИН
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В интернете опубликовали ролик со страстной парой в самолете. Скрин из видео dps_controlnews.В интернете опубликовали ролик со страстной парой в самолете. Скрин из видео dps_controlnews.
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Пикантное видно появилось в сети в пятницу, 25 октября. Пара, по информации источника «КП-Владивосток», познакомилась в аэропорту Москвы. Оба были уже достаточно пьяны, поэтому на борт самолета сели уже разгоряченные.

Потушить внезапно вспыхнувшую страсть не удалось даже стюардессе. Неземная романтика заставила краснеть всех пассажиров эконом-класса. А нескромные замечания, вроде: «Уберите руки с его..» и «Спрячьте свой половой..» попали на кадры видео и молниеносно разлетелись по всем группам в соцсети.

Позже выяснилось, что оба являются дальневосточниками. Она – из Владивостока, он – из Находки. В аэропорту после жаркого полета их встретили сотрудники полиции.

- Данные лица привлечены к административной ответственности, - отмечает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО. - Максимальная санкция статей предусматривает до 15 суток административного ареста.

В понедельник станет известно, как накажут пылкую пару за сексуальные игры в самолете. А пока пользователи сети шутят, главное - чтобы их посадили не в одну камеру.

Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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