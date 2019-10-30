Черный дым, распространившийся по Владивостоку, напугал горожан

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-30T06:51:03+03:00

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Черные клубы дыма, которые оказались видны из различных районов Владивостока, не на шутку испугали горожан. Однако спасатели уверяют местных жителей, что причин для беспокойства уже нет, пожар на Второй Речке удалось оперативно ликвидировать, сообщает «КП»-Владивосток».

Фото из Советского района Владивостока, на котором запечатлено густое облако дыма, быстро облетело социальные сети, вызвав беспокойство пользователей. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь охватил покрышки, сваленные в кучу в районе дома №44 на улице Кирова. Тревожный вызов с места происшествия поступил в 12:26, спустя 6 минут специалисты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать за 10 минут. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Подобные происшествия в приморской столице случаются с печальным постоянством. «Комсомолка» уже неоднократно писала о стихийных свалках старых покрышек в черте города. Кстати, депутаты Думы Владивостока предложили весьма необычный способ утилизации использованных шин. Старые колеса планируется направлять на сжигание в Спасск-Дальний.

ИСТОЧНИК KP.RU