ЯМыТолстыйКот: депутат Госдумы потребовал вернуть жителю Владивостока аннулированные из-за веса Вити мили

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-13T11:02:19+03:00

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Михаил Галин и его 8-киллограмовый кот Виктор стали знаменитыми после того, как дальневосточник обвел вокруг пальца авиакомпанию и вопреки правилам перевозки взял с собой в самолет слишком толстого домашнего животного. Своей почти киноисторией Михаил поделился на странице в сети. Люди с разных уголков страны поддержали его, а фраза «бро должен быть рядом, бро – не багаж» - стала мемом ноября.

Накануне стало известно о том, что авиакомпания за такое стратегическое решение проблемы лишила Михаила накопленных миль и аннулировала его счет. За 14 лет участия в программе лояльности он накопил порядка 370 тысяч миль. Теперь летать этой компанией он сможет только за деньги.

Ситуация не смог оставить без внимания Владимир Бурматов, председатель комитета государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Он разместил информацию в своей аккаунте, встав на защиту дальневосточника.

«Верните мили пассажиру! Направил депутатский запрос Гендиректору авиакомпании с просьбой вернуть аннулированные бонусные мили владельцу «толстого кота», который стал известным на всю страну и сделать более гибкими правила перевозки животных на рейсах авиакомпании. Я считаю, что авиакомпания поступила несправедливо. Мужчина был готов заплатить за «перевес» своего поправившегося кота. Да и сам по себе «перевес» ерундовый - всего 2 килограмма. Животное чувствовало себя неважно, перелет до Владивостока в багажном отделении могло не перенести. Надо было войти в положение. Вместо этого - скандал на пустом месте и надуманные санкции - аннулирование бонусных миль. Считаю, что мили пассажиру надо вернуть, а правила провозки питомцев - пересмотреть в сторону их большей гибкости. Нужно идти навстречу людям. И котам тоже. Что думаете по этому поводу? На чьей стороне? Пишите!» - написал Владимир Бурматов.

Вместе с тем пользователи сети уже запустили новый проект под названием «ЯМыТолстыйКот». Посмотрим, удастся ли добиться возврата миль или толстым котам все же нужна своя авиакомпания.

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ИСТОЧНИК KP.RU