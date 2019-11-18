Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе
Видео очень эпатажной свадебной церемонии появилось в сети в минувшие выходные. На кадрах видно, как двое молодоженов после церемонии бракосочетания открыли огонь из автомата Калашникова и пистолета в воздух. Сами гости праздника сняли все происходящее на мобильный и опубликовали в сети. Собственно так торжество стало причиной разбирательства сотрудников полиции. Оперативники инициировали проведение проверки.
Полиция установила личности молодоженов, которые открыли огонь из автомата и пистолета во Владивостоке..УМВД России по Приморскому краю
- Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.
В ведомстве также отметили, что правоохранителям еще предстоит выяснить, на каком основании оружие перевозилось по городу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU