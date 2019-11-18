2019-11-18T11:04:04+03:00
Общество

Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе

Супруги на радостях открыли стрельбу после церемонии бракосочетания [видео]
Кристина ГРИН
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Правоохранителям еще предстоит выяснить, на каком основании оружие перевозилось по городу.Правоохранителям еще предстоит выяснить, на каком основании оружие перевозилось по городу.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Видео очень эпатажной свадебной церемонии появилось в сети в минувшие выходные. На кадрах видно, как двое молодоженов после церемонии бракосочетания открыли огонь из автомата Калашникова и пистолета в воздух. Сами гости праздника сняли все происходящее на мобильный и опубликовали в сети. Собственно так торжество стало причиной разбирательства сотрудников полиции. Оперативники инициировали проведение проверки.

Полиция установила личности молодоженов, которые открыли огонь из автомата и пистолета во Владивостоке..УМВД России по Приморскому краю

- Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.

В ведомстве также отметили, что правоохранителям еще предстоит выяснить, на каком основании оружие перевозилось по городу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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