«Все по правилам безопасности - ребенок бы учителя не удержал»: Иван Ургант пошутил над мальчиком, чистящим снег в Уссурийске

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-27T06:04:00+03:00

Шутки шутками, но дело дошло и до следственного комитета, который проводит проверку по статье «Халатность». Фото: принтскрин видео.

По мнению звездного юмориста, родители ребенка просто продали его одежду, чтобы купить медспарвку на права [видео]

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Скандал с учеником, который без верхней одежды чистит лопатой снег с козырька школы, не утихает до сих пор. Напомним, что видео появилось в сети несколько дней назад. На ней мальчик без куртки, вооружившись специальным орудием – лопатой, активно борется на крыше учреждения с выпавшими осадками. Примечательно, что за ним стоит взрослый человек, одетый по погоде и находящийся внутри здания. Женщина и обеспечивает безопасность мальчику, придерживая его, пока тот работает.

Позже выяснилось, что мальчик на видео – ученик шестого класса, чья тетя работает в школе дворником. Он сам вызвался помочь родственнице на перемене, однако сделал только хуже. Полиция и сама школа инициировали проведение проверки, по результатам которой женщина лишилась работы.

История дошла и до известного телеведущего Ивана Урганта, который высмеял ситуацию в своей юмористической передаче «Вечерний Ургант».

- Все возмущаются сейчас, как же так: учитель в зимнее одежде в шапке держит раздетого ребенка. Во-первых, я бы ответил, что все по правилам безопасности: ребенок бы учителя не удержал. Во-вторых: учительнице ни при каких обстоятельствах нельзя раздеваться перед детьми. Родители продали его одежду, чтобы сделать медсправку на права, - говорит Иван.

В Уссурийске начали проверку видео, где ребенок убирает снег с козырька школы без верхней одежды..Автор: канал "Вечерний Ургант".

На вопрос соведущего Дмитрия Хрусталева, а может на видео не ребенок, Иван также отшутился: «Учитель физкультуры – морж-лилипут попросил самого большого ученика в школе подержать его за ремень. Пока неясно. Мы скоро узнаем, полиция Уссурийска уже начала проверку по этому видео и это не просто слова. Двое сотрудников полиции уже поступили во ВГИК на операторский факультет».

Шутки шутками, но дело дошло и до следственного комитета, который проводит проверку по статье «Халатность».

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ИСТОЧНИК KP.RU