СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-27T12:01:27+03:00

За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Парень показал, как затаскивал тело погибшей девушки в багажник машины, чтобы скрыть следы преступления

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Следственный комитет 27 ноября сообщил о том, что подозреваемый в убийстве и изнасиловании 17-летней Дарьи задержан. Напомним, что первую красавицу Кировского поселка, пропавшую 22 ноября, искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции. Тело девушки нашли в реке Уссури. Перед смертью злоумышленник снял с нее колготки, нижнее белье и изнасиловал ее. Есть информация, что задушил Дашу он этими же колготками.

- По версии следствия, в автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней и, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления, убив потерпевшую, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - После этого подозреваемый сбросил ее тело в реку Уссури.

В среду силовики опубликовали кадры, снятые во время следственного эксперимента с задержанным подозреваемым. По информации источника «КП - Владивосток», мама парня работает в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746371" frameborder="0"></iframe> Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье.СУ СК России по Приморскому краю

На камеру следователей он рассказывает, как положил тело в багажник своей машины, чтобы скрыть следы преступления. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Парень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU