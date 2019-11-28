Подозреваемого в убийстве приморской красавицы Даши отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 01:58 2019-11-28T01:58:43+03:00

Сыщики решили проверить парня на полиграфе, который определил: Антон лжет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антон изворачивался и врал, но сыщики вывели парня на чистую воду

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Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 17-летней студентки отправили под стражу в СИЗО. Напомним, что первую красавицу Кировского поселка, пропавшую 22 ноября, искали родственники, волонтеры и полицейские. Тело девушки нашли в реке Уссури. Перед смертью злоумышленник снял с нее колготки, нижнее белье и изнасиловал ее. Есть информация, что задушил Дашу он этими же колготками.

Подозреваемый - 24-летний друг Даши Антон. Парен был влюблен в девушку, но все время получал от ворот поворот. Последний отказ был роковым для студентки.

Антона поймали и привели на допрос. Парень оказался тем еще плутом: отрицал свою причастность к пропаже Даши и уверял полицейских, что был с ней в кафе и после ссоры девушка ушла. Причем подозреваемый постоянно путался в показаниях и противоречил сам себе.

Сыщики решили проверить парня на полиграфе, который определил: Антон лжет. Тогда подозреваемый сдался и признался в изнасиловании и убийстве Даши.

- Парень даже рассказал, в каком месте избавился от тела девушки. Оперативники выехали на место и действительно нашли труп студентки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Максимальное наказание - до 15-ти лет колонии. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.

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Парень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU