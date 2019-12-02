Не разгоняйтесь, самую крутую дорогу Владивостока оборудуют леерами

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-02T08:17:47+03:00

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Леерное ограждение, разделяющее потоки машин, вскоре появится на одном из самых крутых спусков во Владивостоке. Дорожники уже приступили к установке металлического отбойника на улице Капитана Шефнера. Специалисты намерены обезопасить таким образом участок с большим уклоном, сообщает «КП»-Владивосток».

Специалисты приступили к монтажуФото: Вадим ПОПОВ

Самый крутой спуск Владивостока оборудуют леерами. Дорожники начали монтировать металлическое ограждение снизу вверх, на Капитана Шефнера. Отбойник разграничит транспортные потоки и поможет обезопасить аварийный участок. «Комсомолка» подробно рассказывала о ходе ремонта бетонной трассы, ведущей к «Авангарду» с проспекта Красоты. После масштабной реконструкции, которая длилась больше трех месяцев, дорогу открыли 11 ноября. Однако в первый же день трасса вызвала нарекания у местных автомобилистов, так как система ливневых стоков с трудом справлялась с потоками воды в дождь.

Леерное ограждение разделит транспортные потокиФото: Вадим ПОПОВ

За время ремонта дорожники заасфальтировали и забетонировали дорогу, восстанавливали 800 метров пешеходной зоны, отделив ее металлическими перилами. По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, рабочие установили больше 1000 метров дорожных и больше 500 метров тротуарных бортовых камней. Специалисты уложили 10000 квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона,

– На участке с самым большим уклоном появилось новое бетонное покрытие. Оборудование для бетонирования спуска было привезено из Америки. Строители уложили 3 100 квадратов бетонного покрытия, его протяженность – 207 метров. Толщина бетонного слоя составляет 24 сантиметра, – отметили сотрудники управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU