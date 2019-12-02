Кони поскакали за призами от «Комсомольской правды»
Фотоконкурс «Мой идеальный БРО» от «Комсомольской правды» продолжается. Жители Приморья присылают фотографии своих любимцев, доказывая тем самым, что любят их не за их форму, а за то, какие они есть.
Пока что среди снимков-участников конкурса преобладают те, на которых изображены кошки. Есть, конечно, среди присланных фотографий и изображения собак и даже хорька. Не так давно в гонку за главным призом вступил конь по кличке Маскарад. Вот уж действительно, любовь к братьям нашим меньшим безгранична.
Вы также можете стать участником фотоконкурса. Все, что вам нужно, это загрузить фотографию и заполнить небольшую форму обратной связи. Мы принимаем фотографии абсолютно любых ваших домашних животных, будь то кошка, собака, белка-летяга или даже змея. Покажем всем, как мы ценим наших любимцев!
ИСТОЧНИК KP.RU