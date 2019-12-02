2019-12-02T10:43:59+03:00
Общество

Кони поскакали за призами от «Комсомольской правды»

Среди участников фотоконкурса «Мой идеальный БРО» засветился конь по кличке Маскарад
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Фотография одного из участников конкурса «Комсомольской правды», на которой изображен резвящийся конь по кличке МаскарадФотография одного из участников конкурса «Комсомольской правды», на которой изображен резвящийся конь по кличке Маскарад
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Фотоконкурс «Мой идеальный БРО» от «Комсомольской правды» продолжается. Жители Приморья присылают фотографии своих любимцев, доказывая тем самым, что любят их не за их форму, а за то, какие они есть.

Пока что среди снимков-участников конкурса преобладают те, на которых изображены кошки. Есть, конечно, среди присланных фотографий и изображения собак и даже хорька. Не так давно в гонку за главным призом вступил конь по кличке Маскарад. Вот уж действительно, любовь к братьям нашим меньшим безгранична.

Вы также можете стать участником фотоконкурса. Все, что вам нужно, это загрузить фотографию и заполнить небольшую форму обратной связи. Мы принимаем фотографии абсолютно любых ваших домашних животных, будь то кошка, собака, белка-летяга или даже змея. Покажем всем, как мы ценим наших любимцев!

ИСТОЧНИК KP.RU

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