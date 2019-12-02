2019-12-02T12:49:47+03:00
Общество

Следственный комитет заинтересовался скандалом в приморской школе

Специалисты начали доследственную проверку учебного заведения Находки
Милана СОКОЛ
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Конфликт школьников стал причиной для доследственной проверкиКонфликт школьников стал причиной для доследственной проверкиФото: принтскрин видео.
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В школе номер три приморского города Находка проводится доследственная проверка, которую организовал следственный комитет. После информации о потасовке между учениками 8-го класса, размещенной в СМИ, специалистам предстоит разобраться во всех подробностях произошедшего. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения, сообщает «КП»-Владивосток».

В приморской школе восьмиклассник избил ученицу палкой.Видео: nakhodka.newsСоциальные сети

Конфликт, разгоревшийся между одноклассниками в школе Находки, стал достоянием общественности, благодаря видео, разлетевшемуся по социальным сетям. На кадрах заметно, как мальчик с истерическим криком нападает на девочку, нанося ей удары чем-то похожим на палку. Впоследствии выяснилось, что орудие для боя – не что иное, как сломанный веник. Поэтому обошлось без травм.

Полиция Приморья уже выступила с официальными разъяснениями сложившейся ситуации. По словам специалистов, школьник лихорадочно размахивал каркасом веника, после ссоры. С подростком уже проведена профилактическая беседа. За необдуманный поступок юноши, могут поплатиться его родители – законным представителям грозит штраф от 100 до 500 рублей. Теперь оценку действий или бездействия сотрудников школы дадут следователи. Доследственная проверка организована из-за возможной халатности персонала учебного заведения.

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До этого, по словам правоохранителей, парень повздорил с восьмиклассниками [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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