Самый знаменитый маяк Владивостока снова пострадал от вандалов
Владивостокский маяк «Токаревская кошка», построенный на Эгершельде в 1910 году, в очередной раз пострадал от рук неизвестных. Вслед за выломанным ограждением, нападкам подверглась и белоснежная башня. На ней появились каракули не самого талантливого уличного художника. Граффити изрядно подпортило вид значимого исторического объекта, сообщает «КП»-Владивосток».
Одна из главных достопримечательностей приморской столицы не дает покоя вандалам. Только за последние 3 года, ограждение вокруг «Токаревского» маяка менялось 6 раз. Расходы ложились на Тихоокеанский флот ВМФ России, в ведомстве которого находится территория. Пока наказать виновных в актах вандализма не удавалось. Злоумышленники в основном действуют под покровом ночи, чтобы не попасть в прицел одной из камер наружного наблюдения, установленных по периметру
Излюбленное место отдыха горожан и туристов из разных стран, в этот раз стало холстом для работы неизвестного художника. Граффити крайне вычурно смотрится на белом фасаде, портя общий вид Токаревского маяка.
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ИСТОЧНИК KP.RU