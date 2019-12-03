Злоключения владивостоксого Хатико подошли к концу, «собаку» скинули в реку Объяснения
Фигуру владивостоксого Хатико, которую сначала поломали вандалы, а вчера и вовсе похитили с Алеутской, удалось найти. Скульптуру, в весьма необычном месте заметили бдительные жительницы города. Статую собаки по кличке Pochi, пришлось доставать полицейским из речки Объяснения в районе Фадеева. Кому именно помешал арт-объект и, как он оказался в воде, еще предстоит выяснить специалистам, сообщает «КП»-Владивосток».
– Жизнь скульптуры, интереснее, чем у половины людей, – отмечают пользователи социальной сети.
Действительно история со статуей во Владивостоке, обрастает все новыми подробностями. Арт-объект на Алеутской, 33 появился в начале ноября. Собака получила кличку Pochi , которая происходит от французского «petite»– маленький, милый, однако в народе больше прижилось знаменитое прозвище Хатико. В первый же месяц милый пес подвергся нападкам вандалов. Сначала незнакомец, который к слову попал на видео, оттачивал на статуе боевые приемы. Естественно арт-объект оказался поврежден, собаке даже перевязали бинтами лапы, в напоминание о злодеянии. Однако на этом приключения со скульптурой не закончились. Накануне, фигуру, уже ставшую знаменитой, украли. Похититель, как и его предшественник, засветился на видео. Не исключено, что запись камеры наружного наблюдения поможет полицейским установить истинный мотив странного преступления.
Жители Владивостока искренне надеются, что вандалов удастся найти.
Сломанный арт-объект нашли в реке на ФадееваФото: dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU