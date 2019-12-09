Любовь к взятке до СИЗО довела: оборотня в погонах, получившего «спасибо» с водителя без прав, арестовали в Приморье
Следствие на суде выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении сотрудника ДПС по Хорольскому району. Напомним, что громкое задержание оборотней в погонах прошло в минувшую субботу, когда сотрудники ФСБ разбили стекла патрульной машины полицейских, получивших взятку в 15 000 рублей. В такую сумму они оценили бесправное вождение задержанного автомобилиста.
Сотрудники ОМВД сперва не открывали двери и сидели в машине, но вскоре оба легли лицом к земле и превратились из правоохранителей в подозреваемых. Самостоятельно отдать службе безопасности взятку, они отказались, сетуя на то, что это их личные деньги.
В Приморье двух инспекторов ГИБДД подозревают во взятке.Видео: оперативная съемкаМилана СОКОЛ
В итоге по факту случившегося было возбуждено головное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий». Одного из сотрудников ДПС задержали.
Как отмечает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю, по ходатайству следствия в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU