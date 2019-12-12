Дорожники всю ночь проливали магистрали Владивостока реагентами

СЕГОДНЯ 03:15 2019-12-12T03:15:40+03:00

На борьбу с последствиями непогоды вышли 24 бригады и 111 единиц техники

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Дорожники ночью устраняли последствия снегопада, прошедшего в приморской столице. На борьбу со снегом и обледенением вышли 24 бригады рабочих и 111 единиц техники. Специалисты пролили около трех миллионов квадратных метров дорог химреагентами. Почти пять миллионов квадратных метров посыпаны песко-солявой смесью.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, уборка продлится до полной очистки дорог. Техника работала ночью во всех районах города. На очистку магистралей вышли трактора-щетки, погрузчики с отвалами и машины для распределения жидких и твердых реагентов. По словам специалистов штаба по ликвидации последствий снегопада, со стихией удалось справиться. Работы по уборке прошли в разных районах города. Особое внимание уделялось сложным участкам дорог – крутым спускам и подъемам. Помимо основных магистралей, техника расчищала внутриквартальные проезды. Дороги обработаны противогололедными материалами. Помимо песко-солевой смеси применялся химреагент с мраморной крошкой. Техника сгребла снег к обочине, скоро начнется его вывоз.

В первые часы снегопада во Владивостоке произошли десятки ДТП. В самой массовой аварии пострадали 48 авто и 7 человек.

Напомним, обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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ИСТОЧНИК KP.RU