В массовом ДТП под Владивостоком насчитали около 50 разбитых авто и 6 пострадавших

Снег, гололед и плохая видимость в очередной раз стали причиной транспортного коллапса на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Сложный рельеф дороги с наличием крутых поворотов сыграл злую шутку с приморскими автомобилистами. Аварии, произошедшие еще с утра, до сих пор разбирают. Точное число участников массовых столкновений и одиночных ДТП на коварной трассе еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД, которые работают на месте. Лишь по предварительным подсчетам, с начала снегопада побились около 50 машин. При этом пострадали шесть человек – двое в тяжелом состоянии.

Многие автомобили получили серьезные повреждения. Фото: AK_VDK

Объездная трасса Де-Фриз – Седанка – Патрокл оказалась скована многочисленными авариями, которые заблокировали проезд в город. При этом произошло несколько массовых столкновений и целый ряд небольших ДТП. Многие водители, не успели среагировать на образовавшееся впереди препятствие. Отсутствие хорошего сцепления с дорогой и попытки резкого торможения привели к съездам с трассы, столкновениям с леерами или увеличению числа участников уже имеющихся аварий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748994" frameborder="0"></iframe> Точное количество разбитых авто на трассе Де-Фриз - Седана -Патрокл еще устанавливается.Видео:dpscontrol125rus

– Общее количество ДТП с материальным ущербом пока не известно. По предварительным данным, в трех авариях пострадали шесть человек. Оформление происшествий продолжается,– прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» специалисты пресс-службы ГИБДД Приморского края.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, аварийные комиссары и дорожные службы. Специалисты частично разобрали металлические леерные ограждения, чтобы разгрузить дорогу от многокилометровой пробки и выпустить водителей, которые оказались заложниками ситуации. Аварийные комиссары насчитали больше 25 подбитых машин, по свидетельствам очевидцев – их около 50. Свидетели уверяют, что серьезно пострадали два человека, с места ЧП их забирали на реанимобиле.

ak_vdk Последствие ДТП на объездной трассе в пригороде Владивостока

После повторной обработки противогололедными материалами трассу открыли. Но автомобилистам стоит проявить осторожность при движении по объездной. В связи с ухудшением погодных условий водителям и пешеходам стоит проявить осторожность. Специалисты советуют автомобилистам воздержаться поездок и по возможности использовать общественный транспорт. В случае передвижения на личном авто, следует увеличить дистанцию, избегать резких торможений и не парковать авто на горках, а также обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Экстренные службы Приморья находятся в режиме повышенной готовности.

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