2019-12-16T08:21:51+03:00
Общество

Центральную площадь Владивостока перекроют после инцидента с дрифтером и новогодней фигурой

Кристина ГРИН
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Стоимость фигуры оценили почти в 700 тысяч рублей.Фото: администрация Владивостока.Стоимость фигуры оценили почти в 700 тысяч рублей.Фото: администрация Владивостока.
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«Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись», заявил начальник управления культуры Светлана Шупиро. Разумеется, причина такой меры –случай со светодиодной мышью и дрифтером на центральной площади Владивостока.

Напомним, что в субботу вечером водитель сбил новогоднюю фигуру за 700 тысяч рублей. Позже выяснилось, что восстановлению светящаяся мышь не подлежит.

Тем не менее, город без фигуры не останется. Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, мышь вернется на площадь. Подрядчики изготовят нового героя.

Владивостокский Гринч уже задержан. В его отношении возбуждено административное дело. Ему грозит до 15 суток ареста. Кроме того, власти намерены взыскать с него причиненный ущерб. А мышь оказалась фигурой не из дешевых. Ее стоимость оценили почти в 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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