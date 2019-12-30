2019-12-30T09:35:54+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту падения воздушной гимнастки в цирке Владивостока

Известно, что состояние девушки оценивается, как тяжелое [видео]
Кристина ГРИН
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Сотрудники ведомства намерены выяснить, если ли основание для возбуждения уголовного дела.Сотрудники ведомства намерены выяснить, если ли основание для возбуждения уголовного дела.Фото: принтскрин видео.
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Происшествие случилось в воскресенье, 29 декабря, во Владивостоке. Во время выступления в местном цирке воздушная гимнастка упала в пятиметровой высоты. Свидетелями инцидента стали десятки зрителей, которые сидели в зале. Девушку госпитализировали в больницу, ее состояние оценивается, как тяжелое.

Вместе с тем в обстоятельствах произошедшего намерен разобраться региональный СК. Он уже инициировал передачу материалов доследственной проверки из краевого УМВД. Сотрудники ведомства намерены выяснить, если ли основание для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда».

Гимнастка сорвалась с высоты во Владивостокском цирке.Видео: "КП-Владивосток"Милана СОКОЛ

- По предварительным данным при выполнении гимнастического элемента на воздушно-гимнастическом снаряде «Кардепарель» гимнастка не удержалась и совершила падение, в результате чего получила тяжкий вред здоровью, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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