В сети появилось полное видео скандального «избиения» в стоматологии Уссурийска

9 Янв. 2020 2020-01-09T03:01:29+03:00

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Напомним, что настоящий скандал в сфере здравоохранения разразился после того, как жительница Уссурийска обвинила врача-стоматолога в избиении. Якоба медик отказался лечить ее ребенка, а потом сломал ей пальцы. В сети активно распространяются снимки ее загипсованной руки. Однако общественность не сразу встала на сторону пациентки. Были и те, кто просто-напросто не поверил словам женщины и считает, что врач бы так никогда не поступил.

Пока люди сплетничали, СК инициировал проведение доследственной проверки. Об инциденте уже стало известно Генеральной прокуратуре. Ситуация взята на контроль.

Накануне в сети появилось полное видео конфликта врача и пациентки. Только вот драки там, как оказалось, не было. Стоматолог просто выхватил из рук женщины мобильный, с помощью которого она снимала происходящее на камеру, и передал мужу. Откуда у мамы ребенка переломы пальцев и сотрясение – предстоит выяснить следователям. Видео опубликовано на странице newsbox24.tv

ИСТОЧНИК KP.RU