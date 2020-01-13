2020-01-13T09:54:43+03:00
Общество

Телефонные террористы сообщили о минировании в музеях и театрах Владивостока

В кампусе ДВФУ из-за общегородской ситуации решили усилить меры безопасности
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке эвакуируют людейВо Владивостоке эвакуируют людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Террористические сообщения о минировании 13 января продолжают поступать в госучреждения Владивостока. К дальневосточному «флешмобу» по эвакуации из здания присоединились театры и музеи города.

Сигнал о минировании Приморского театра поступил еще утром. Подобного характера угрозы также отправили в краевую филармонию и Приморский музей имени В.К. Арсеньева.

- Департамент культуры известил МЧС России и федеральные службы безопасности о данных сигналах, после чего службы провели эвакуацию людей из учреждений. На данный момент нахождение взрывных устройств в здании не подтверждено, - рассказали в Правительстве Приморского края.

В кампусе ДВФУ из-за ложных угроз решили усилить меры безопасности на кампусе и материковых объектах, в том числе при досмотре автотранспорта и пропуска людей в здания вуза. По словам представителя университета, к ним сообщений о минировании не поступало, превентивные меры приняли в связи с общегородской ситуацией. Рабочий и учебный процессы в ДВФУ проходят в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Ранее редакция «КП» сообщала о ложных угрозах в десяти школах приморской столицы. Вместе с ним под проверку полицейских попал и ВГУЭС. Всех сотрудников и учеников также массово эвакуировали. После осмотров в 13-й и 14-й школах кинологи никаких подозрительных предметов не обнаружили. Остальные образовательные учреждения все еще обследуют. Так, в учебный корпус ВГУЭСА студенты смогут попасть не раньше пяти часов вечера.

Помимо Владивостока сообщения о минировании поступили в школы и детские сады Хабаровска и Биробиджана. Напомним, в декабре на Дальнем Востоке уже дважды объявлялась массовая эвакуации из-за ложных угроз взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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