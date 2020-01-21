Маленький Vitz – большие последствия, автомобиль снес светофор во Владивостоке

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:35:58+03:00

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Очередной светофор оказался поврежден из-за ДТП во Владивостоке. В этот раз нападкам автомобилиста подвергся электронный регулировщик на кольце Уборевича. Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», водитель малолитражки не справился с управлением и въехал в светофор, от удара конструкция накренилась, а секции оптического устройства частично обрушились.

Виновник неприятного дорожного инцидента не стал скрываться с места происшествия и дождался сотрудников органов внутренних дел для оформления ДТП по закону.

– Светофор был поврежден в результате ДТП. В администрации города есть вся необходимая информация о нарушителе ПДД. Специалисты оперативно приступили к работам по восстановлению светофора. Позже будет составлена смета на произведенные виды работ и закупку необходимого оборудования, – прокомментировала «Комсомолке» специалист пресс-службы мэрии Владивостока Ольга Панина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755820" frameborder="0"></iframe> Водитель малолитражки протаранил светофор во Владивостоке.Видео: социальные сети! другой источник

Стоит отметить, что это далеко не первый случай повреждения светофоров в приморской столице. Буквально на прошлой неделе читатели «Комсомолки» прислали в редакцию видео крушения электронных регулировщиков на Калинина. Водитель длинномера не учел габариты и потащил за собой провода. В итоге на дорогу обрушились секции оптического устройства. Автомобилиста привлекли к ответственности. Мужчине предстоит заплатить за восстановление светофоров и раскошелиться на штраф за порчу городского имущества. По сообщениям очевидцев, из-за наезда кроссовера на днях пострадал светофор на перекресте Анны Щетининой – Адмирала Горшкова. Его восстановлением также занимаются специалисты.

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Мужчине предстоит за свой счет восстановить конструкцию и заплатить штраф (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU