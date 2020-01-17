Во Владивостоке водителя длинномера накажут за порчу светофоров

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:54:07+03:00

Водитель большегруза зацепил и потащил за собой провода от светофора Фото: 25.mvd.ru

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Водителя длинномера, который накануне повредил сразу два светофора во Владивостоке, привлекли к ответственности. В отношении автомобилиста, 1975 года рождения, вынесено административное постановление. За порчу городского имущества мужчине грозит штраф до 10 тысяч рублей. Помимо этого, невнимательному водителю предстоит возместить ущерб за восстановление светофоров.

Происшествие с участием Frenchliner случилось в районе дома 4Б по улице Калинина. Как ранее сообщала «КП-Владивосток» неприятный дорожный инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Водитель груженого длинномера не учел габариты и зацепил светофорную конструкцию, при этом она частично обрушилась на маршрутку. От удара у автобуса ГАЗ оказалось разбито лобовое стекло. Как уточнили специалисты пресс-службы МВД России по Приморскому краю, обошлось без пострадавших. Виновнику теперь предстоит компенсировать затраты на восстановление электронного регулировщика движения и оплатить штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/754795" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке большегруз сломал светофоры.Видео: предоставлено читателями "Комсомолки"Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что водители крупногабаритной техники периодически попадают в неприятные ситуации при движении по улицам города. Осенью полицейские привлекли к ответственности дальнобойщика, который повредил ограждения в центре города и скрылся с места ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU