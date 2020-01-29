«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:21:21+03:00

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Полиция во Владивостоке проводит проверку после инцидента у лифта на Сочинской улице. Напомним, что девушка с маленькими собаками спустилась на первый этаж и едва успела выйти из кабины, как ее животных стал пинать сосед. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения и стало темой для обсуждения в социальных сетях.

- Полиция проверяет информацию, размещённую в СМИ и социальных сетях, об инциденте в подъезде дома по улице Сочинской во Владивостоке. Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с российским законодательством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

В полицию также обратилась сама девушка. По ее словам, мужчина набросился на ее собак с криками: «Надевай намордники», тогда как один из питомцев был в наморднике. Судя по видео, животные вели себя не агрессивно.

О фактах нарушений общественного порядка, противоправных действиях, готовящихся или совершенных преступлениях граждан просят сообщать в органы внутренних дел. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240 10 00.

ИСТОЧНИК KP.RU