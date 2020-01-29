2020-01-29T12:18:18+03:00
Общество

Снюсы вне закона: в Приморье официально запретили продажу опасных никотиновых смесей детям

Недобросовестным предпринимателям теперь грозит штраф до полумиллиона рублей
Милана СОКОЛ
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В Приморье официально запретили продавать снюс несовершеннолетнимВ Приморье официально запретили продавать снюс несовершеннолетнимФото: Мария ЛЕНЦ
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Продажу опасных никотиносодержащих смесей, известных, как снюсы, в Приморье запретили официально. Пока только для несовершеннолетних. Соответствующий законопроект был одобрен 29 января. Во время заседания Законодательного собрания Приморского края депутаты также приняли инициативу о наказании для распространителей снюсов. Продавцов не только будут лишать лицензий, но и будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Законопроект о запрете продажи снюсов, который инициировал губернатор Приморья Олег Кожемяко, единогласно в среду одобрили депутаты Законодательного собрания края. Меры законного реагирования необходимы в связи с популярностью, которую приобрели никотиносодержащие смеси у подростков. Наркотические вещества не только наносят существенный вред здоровью, но и вовсе могут быть смертельно опасными. В одной порции содержится около 50-60 граммов никотина, что в разы превышает разрешенную суточную норму его потребления.

Еще до принятия закона, в регионе был создан штаб по координации борьбы с опасными смесями, который возглавила зампредседателя правительства Приморья Наталья Бондаренко. Основными задачами организации стали – профилактические мероприятия в школах, рейды и контрольные закупки. Только за январь полицейские и специалисты Роспотребнадзора изъяли 1700 упаковок снюса в крае.

– Приморский штаб по координации борьбы с опасными смесями уже функционирует. Мы провели встречу с детским омбудсменом Ольгой Романовой, во время которой выработали план работы с детьми, родителями, широкой общественностью. В частности, в феврале в муниципальных образованиях края пройдут большие родительские собрания, во время которых перед присутствующими выступят специалисты в области медицинской профилактики, они расскажут о вреде снюсов. Кроме того, готовятся информационные памятки, которые будут распространяться в образовательных учреждениях, – уточнила Наталья Бондаренко.

«КП-Владивосток» уже не в первый раз рассказывает о пагубном влиянии снюса на организм. Острую тему в прямом эфире радиостанции вместе с ведущими раскрыли Валентина Прокопенко, главный специалист-эксперт управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю и Александр Кубиков, заведующий отделением кабинета наркологических расстройств Краевого наркологического диспансера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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