Самодельный механизм: следователи раскрыли подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:47:40+03:00

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ЧП случилось в ночь на 31 января в доме по улице 1-ая Поселковая. В квартире, расположенной на втором этаже, прогремел взрыв. В результате происшествия погиб 27-летний мужчина, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. На место прибыли следователи, провели осмотр и допросили свидетелей. СК инициировал проведение доследственной проверки.

- По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены.

Следователи продолжают выяснять, что именно произошло в доме на 1-ой Поселковой и что за механизм стал причиной ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU