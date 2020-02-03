Следователи заинтересовались пожаром в Приморье, из-за которого семья с девятью детьми осталась без дома
Многодетная семья осталась без крова из-за пожара в селе Владимиро-Александровское. Частный дом вспыхнул как спичка и забрал все имущество Натальи и девяти ее детей. Следователи по данному факту проводят проверку.
Пожар произошел в ночь на 1 февраля. Никто из семьи, к счастью, не пострадал. Спасая свою жизнь мама и дети выбежали на улицу в одних пижамах, о документах в этот момент не думал никто.
- По данному факту организованна доследственная проверка, выясняется причина пожара. Кроме того, многодетной матери будет оказана правовая помощь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Помощь семье оказывают односельчане, также за дело взялись краевые власти. Семья сейчас живет у родственников.
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Сгорело все: семья с девятью детьми остались в Приморье без дома
Пожар произошёл ночью, мать с ребятишками выбежали на улицу в одних пижамах, не захватив даже документы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU