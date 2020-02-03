Следователи заинтересовались пожаром в Приморье, из-за которого семья с девятью детьми осталась без дома

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:46:42+03:00

У многодетной семьи из Приморья сгорел дом. Скрин из видео, предоставленного очевидцами

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Многодетная семья осталась без крова из-за пожара в селе Владимиро-Александровское. Частный дом вспыхнул как спичка и забрал все имущество Натальи и девяти ее детей. Следователи по данному факту проводят проверку.

Пожар произошел в ночь на 1 февраля. Никто из семьи, к счастью, не пострадал. Спасая свою жизнь мама и дети выбежали на улицу в одних пижамах, о документах в этот момент не думал никто.

- По данному факту организованна доследственная проверка, выясняется причина пожара. Кроме того, многодетной матери будет оказана правовая помощь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Помощь семье оказывают односельчане, также за дело взялись краевые власти. Семья сейчас живет у родственников.

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Пожар произошёл ночью, мать с ребятишками выбежали на улицу в одних пижамах, не захватив даже документы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU