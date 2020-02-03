2020-02-03T06:18:21+03:00
Общество

«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке

В теплый денек в начале года под лед провалилось около 30 авто [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Тонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. Фото: dpscontrolТонкий лед не выдержал напора многочисленных тяжелых машин. Фото: dpscontrol
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Приморский художник Дмитрий Лучинин изобразил на холсте массовый провал машин под лед в бухте Воевода на Русском острове. Напомним, что 5 января около 30 автомобилей, которые были припаркованы на тонком льду, оказались в воде.

Полотно 80/100 сантиметров Дмитрий написал акрилом. Художник из Владивостока назвал свою картину «Навага» и выложил в своем микроблоге. Комментаторы положительно восприняли работу Лучинина.

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Художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке
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Те самые «топляки» с Русского острова рыбаки, которые пострадали из-за своей же безалаберности, пытались продать. Например, Toyota Hilux Surf 1998 года со сломанной электрикой ушел за пару дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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