«Навага», холст, акрил: художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:18:21+03:00

В теплый денек в начале года под лед провалилось около 30 авто [фото]

Изменить размер текста: A A

Приморский художник Дмитрий Лучинин изобразил на холсте массовый провал машин под лед в бухте Воевода на Русском острове. Напомним, что 5 января около 30 автомобилей, которые были припаркованы на тонком льду, оказались в воде.

Полотно 80/100 сантиметров Дмитрий написал акрилом. Художник из Владивостока назвал свою картину «Навага» и выложил в своем микроблоге. Комментаторы положительно восприняли работу Лучинина.

luchinin_art Художник посвятил картину массовому провалу машин под лед во Владивостоке

Те самые «топляки» с Русского острова рыбаки, которые пострадали из-за своей же безалаберности, пытались продать. Например, Toyota Hilux Surf 1998 года со сломанной электрикой ушел за пару дней.

ИСТОЧНИК KP.RU