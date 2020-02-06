Глава Следкома РФ проверит - почему девочка из Приморья жила в загоне с телятами

6 Февр. 2020 2020-02-06T04:23:15+03:00

Новорожденных животных привязали поближе к печке, в этой же комнате ночевала малышка. Фото: УТ МВД России по ДФО

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Председатель Следственного комитета РФ поручил краевому органу выяснить: почему трехлетняя девочка из Приморья жила в загоне с телятами и были ли угрозы для ее здоровья. Александр Бастрыкин поставил результаты доследственной проверки на контроль центрального аппарата, сообщили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП» ранее рассказывала, что полицейские вместе с опекой нашли на ферме под Уссурийском трехлетнюю малышку. Внутри сарая она периодически спала вместе со скотиной и мешками с кормом. Соседство инспекторы ПДН не оценили, ребенка изъяли. Сколько времени девочка там находилась, неизвестно, но 70-летнюю бабушку, главу фермерского хозяйства, как минимум один раз, предупреждали: «Условия для проживания ребенка в сарае несоответствующие». Но та в силу возраста не могла каждый день ходить до благоустроенного дома в селе, поэтому вместе с внучкой часто и оставалась на ночевку в комнате, больше похожей на хлев.

Теперь же СУ СК по Приморскому краю организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного 156 уголовной статьей (неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

- В ряде СМИ сообщили, что в трехлетний ребенок проживал в подсобном помещении фермы вместе с телятами. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура собирается дать оценку системе органов профилактики правонарушений детей.

ИСТОЧНИК KP.RU