В приморских пунктах пропуска на коронавирус проверили 651 человека за сутки
На пунктах пропуска в Приморье туристов продолжают проверять на коронавирус. За прошедшие сутки на границе досмотрен 651 человек. К счастью, новое инфекционное заболевание в регионе не обнаружено.
Мир заговорил о новой эпидемии в начале 2020 года. С этого периода в Приморье прибыло 135 тысяч 501 человек из стран, где найдено новое смертельное заболевание. Из них 78 тысяч 901 человек въехали в Приморье из Китая.
- Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено, – отметил Олег Мельников, министр по делам ГО и ЧС Приморского края.
Он добавил, что режим ЧС из-за коронавируса действует в Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах, Артеме и Уссурийске введен режим повышенной готовности. Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек.
Напомним, что вчера, 6 февраля, на границе в Приморье осмотрели 286 человек из Китая, больных из них всего лишь трое.
В Приморье работает «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Телефон: +7 (914) 703-14-59.
ИСТОЧНИК KP.RU