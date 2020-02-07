В приморских пунктах пропуска на коронавирус проверили 651 человека за сутки

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:06:44+03:00

Большинство из них – туристы из Китая, где новая смертельная инфекция заразила десятки тысяч людей

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На пунктах пропуска в Приморье туристов продолжают проверять на коронавирус. За прошедшие сутки на границе досмотрен 651 человек. К счастью, новое инфекционное заболевание в регионе не обнаружено.

Мир заговорил о новой эпидемии в начале 2020 года. С этого периода в Приморье прибыло 135 тысяч 501 человек из стран, где найдено новое смертельное заболевание. Из них 78 тысяч 901 человек въехали в Приморье из Китая.

- Выявлен 31 человек с подозрением на инфекционные заболевания, из них 16 прибывших их Китая. Обследовано 46 человек на коронавирус, больных с этой инфекцией не выявлено, – отметил Олег Мельников, министр по делам ГО и ЧС Приморского края.

Он добавил, что режим ЧС из-за коронавируса действует в Октябрьском, Хасанском, Пограничном районах, Артеме и Уссурийске введен режим повышенной готовности. Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек.

Напомним, что вчера, 6 февраля, на границе в Приморье осмотрели 286 человек из Китая, больных из них всего лишь трое.

В Приморье работает «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Телефон: +7 (914) 703-14-59.

ИСТОЧНИК KP.RU