2020-02-13T04:08:57+03:00
Общество

Погоня по морю со стрельбой и полицией: беглый водитель «Приуса» задержан во Владивостоке

Мужчина на арендованной машине протаранил авто и шлагбаум, правоохранителям пришлось открыть огонь [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Резвому нарушителю грозит арест до 15 сутокРезвому нарушителю грозит арест до 15 сутокФото: УМВД России по Приморскому краю
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Наделавшего шума водителя арендованного «Приуса» скрутили полицейские и доставили в отделение. Напомним, что 37-летний житель Владивостока после ДТП попытался сбежать от полицейских. Водитель бросил «Приус» и пустился в бега по морю. Гнавшимся за ним правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, но резвого нарушителя это не остановило.

Мужчина бежал от полиции и протаранил два «Приуса» на улице Леонова. Водителя-нарушителя пытались вытащить из арендованной иномарки, но он намертво вцепился в руль, снес шлагбаум и продолжил бегство в направлении Токаревского Маяка. Там он бросил машину и пустился в бега по заливу.

Неадекватный водитель сбежал от полицейских во Владивостоке.Видео: dps_vl! другой источник

Полицейские гнались за нарушителем и сделали несколько предупредительных выстрелов, но мужчину было не остановить. Ему удалось скрыться, но ненадолго – личность виновника ДТП установили и вскоре задержали.

- В отношении гражданина составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Материал направлен в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Резвому нарушителю грозит арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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