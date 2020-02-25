2020-02-25T02:55:12+03:00
Происшествия

Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед

Автомобилист решил сократить путь по замерзшей акватории
Милана СОКОЛ
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Машина провалилась под лед в одной из бухт острова Русский. Фото: blog_vladivostokМашина провалилась под лед в одной из бухт острова Русский. Фото: blog_vladivostok
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Машина такси угодила в ледяную ловушку, по вине нерадивого водителя, который решил сократить путь по замершей акватории. Неприятный инцидент случился на острове Русский. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В такси подледного плавания превратился седан известной компании, которая занимается перевозкой пассажиров в Приморье. По словам очевидцев, автомобилист решил срезать путь по льду в бухте Труда, но угодил в полынью. Водитель смог самостоятельно выбраться из тонущей машины, по крайней мере в ГИБДД Владивостока информации о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что после капризов погоды в выходные – смены дождя снегом, основная трасса острова Русский сильно обледенела. Десятки автомобилистов стали заложниками неприятной ситуации на дороге к Подножью. Поселок буквально оказался отрезан от города ледяной преградой.

Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке

Один из поселков Русского острова оказался отрезан. Популярная дорога превратилась в каток [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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