Такси «Нептун»: во Владивостоке автомобиль провалился под лед

25 Февр. 2020 2020-02-25T02:55:12+03:00

Машина провалилась под лед в одной из бухт острова Русский. Фото: blog_vladivostok

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Машина такси угодила в ледяную ловушку, по вине нерадивого водителя, который решил сократить путь по замершей акватории. Неприятный инцидент случился на острове Русский. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В такси подледного плавания превратился седан известной компании, которая занимается перевозкой пассажиров в Приморье. По словам очевидцев, автомобилист решил срезать путь по льду в бухте Труда, но угодил в полынью. Водитель смог самостоятельно выбраться из тонущей машины, по крайней мере в ГИБДД Владивостока информации о пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что после капризов погоды в выходные – смены дождя снегом, основная трасса острова Русский сильно обледенела. Десятки автомобилистов стали заложниками неприятной ситуации на дороге к Подножью. Поселок буквально оказался отрезан от города ледяной преградой.

Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке

Один из поселков Русского острова оказался отрезан. Популярная дорога превратилась в каток [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU