Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке
Просьбу не выезжать на личных авто из-за непогоды, по всей вероятности, проигнорировали в субботу многие. Думали проскочить, а не вышло. Десятки автомобилистов оказались заложниками неприятной дорожной ситуации на острове Русский. Передвигаться опасно не только на машине, но и на своих двоих.
Печальные прогнозы синоптиков по поводу мощного удара стихии во Владивостоке начали сбываться. На город сначала обрушился дождь, а после начался снегопад. В регионе действует один из высших уровней опасности – оранжевый. Также объявлено штормовое предупреждение. Погодные катаклизмы уже стали причиной бед местных жителей. Так, из-за сильного обледенения трассы, парализовано движение на Русском острове. Единственная дорога к поселку Подножье, напоминает каток.
Из-за гололеда отрезан проезд к поселку Подножье.Видео: dpskontrol_125rus! другой источник
Машины то и дело сносит на скользкой трассе. Водители вынуждены останавливаться по краям дороги, надеясь, что никто не протаранит их авто.
Транспортный коллапс на острове Русский во Владивостоке.Видео: dps.control! другой источник
Представители экстренных служб Приморья советуют сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте и не покидать пределы населенных пунктов.
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ИСТОЧНИК KP.RU