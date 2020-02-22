2020-02-22T05:06:52+03:00
Происшествия

Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке

Один из поселков Русского острова оказался отрезан. Популярная дорога превратилась в каток [видео]
Милана СОКОЛ
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Дорогу сковал гололед.Фото: screenshot видеоДорогу сковал гололед.Фото: screenshot видео
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Просьбу не выезжать на личных авто из-за непогоды, по всей вероятности, проигнорировали в субботу многие. Думали проскочить, а не вышло. Десятки автомобилистов оказались заложниками неприятной дорожной ситуации на острове Русский. Передвигаться опасно не только на машине, но и на своих двоих.

Печальные прогнозы синоптиков по поводу мощного удара стихии во Владивостоке начали сбываться. На город сначала обрушился дождь, а после начался снегопад. В регионе действует один из высших уровней опасности – оранжевый. Также объявлено штормовое предупреждение. Погодные катаклизмы уже стали причиной бед местных жителей. Так, из-за сильного обледенения трассы, парализовано движение на Русском острове. Единственная дорога к поселку Подножье, напоминает каток.

Из-за гололеда отрезан проезд к поселку Подножье.Видео: dpskontrol_125rus! другой источник

Машины то и дело сносит на скользкой трассе. Водители вынуждены останавливаться по краям дороги, надеясь, что никто не протаранит их авто.

Транспортный коллапс на острове Русский во Владивостоке.Видео: dps.control! другой источник

Представители экстренных служб Приморья советуют сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте и не покидать пределы населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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