2020-02-27T06:58:24+03:00
Общество

Масштабный салют в День Победы прогремит сразу на девяти площадках Владивостока

Отмечать праздник граждане собираются очень громко
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке отпраздную День Победы. Фото: мэрия ВладивостокаВо Владивостоке отпраздную День Победы. Фото: мэрия Владивостока
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На 75-летие Победы во Владивостоке запланировано масштабное гуляние: парад, шествие Бессмертного полка, концертная программа. В центре города пройдет выставка настоящей военной техники, а в скверах и на набережных откроются тематические площадки. Главную улицу города - Светланскую до 5 часов дня сделают пешеходной: движение транспорта ограничат от пересечения с Алеутской до остановки «ДВГТУ». Апогеем праздника станет масштабный салют, сообщает мэрия приморской столицы.

Ровно в 22:00 яркие залпы украсят небо на площади Борцов Революции, видовой площадке на Добровольского, 13, у кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41), в районе ул. Олега Кошевого, 26, в поселках Подножье, Трудовое (ул. Лермонтова, 81) и селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также с баржи в Амурском заливе.

Куда сходить на День Победы в первую очередь? «Комсомольская правда» опубликовала программу запланированных торжеств. Напомним, мэр Олег Гуменюк пообещал праздник по новым столичным канонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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