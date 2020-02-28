Началось: мощный снегопад засыпает Владивосток

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:31:37+03:00

Всего по краю за 12 часов выпадет до 12 миллиметров осадков

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Вы ждали, вы верили, вы надеялись, и это свершилось. Прогнозы синоптиков сбылись. Взгляните в окно. Владивосток в предпоследний день зимы превращается в снежную сказку. Весна? Нет, не слышали. Осадки, метель и порывистый ветер – такая картина сейчас в дальневосточной столице.

28 февраля предупреждение о грядущей непогоде поступило и от регионального МЧС. По их данным, на юге и юго-востоке края за 12 часов выпадет до 12 миллиметров осадков. Разумеется, циклон и его последствия могут стать причиной серьезных ДТП, поэтому сотрудники «чрезвычайного» ведомства просят горожан быть предельно внимательными за рулем машины и ограничить выезды за город.

Осадки разной интенсивности пройдут едва ли не во всех районах региона. По данным Gismeteo, во Владивостоке снег прогнозируются и 29 февраля. Ожидается до 3,4 миллиметра осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU