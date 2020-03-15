"Опасен для окружающих": мужчина, убивший кондуктора трамвая во Владивостоке, оказался невменяемым

15 Март 2020 2020-03-15T07:35:54+03:00

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Житель Владивостока, который убил в начале октября 2019 года кондуктора трамвая, сейчас дожидается суда. Как показала экспертиза, что во время совершения преступления, мужчина не понимал, что творит, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Так, по информации ведомства, 1 октября 2019 года 39-летний мужчина напал на 54-летнюю женщину, работавшую кондукторам в трамвае. Злоумышленник нанес своей жертве удал по голове металлическим прутом, после чего скрылся с места преступления. Женщина от полученных травм скончалась.

Позже выяснилось, что это уже не первый подобный случай. После нападения на кондуктора на улице Сахалинской, подозреваемый отправился на улицу Борисенко в трамвайное депо. Здесь он разбил стекло в будке охранника, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице. Помимо этого, ранее, 24 сентября того же года, обвиняемый, находясь в вагоне трамвая на улице Борисенко, ударил шилом водителя трамвая. Стоит отметить, что обе потерпевшие остались живы, получив травмы различной степени тяжести.

Позже мужчина был задержан. В отношении него возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый также прошел стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступлений обвиняемый не давал отчета своим действиям. Более того, мужчина представляет опасность для окружающих и нуждается в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU