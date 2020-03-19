2020-03-19T14:06:17+03:00
Происшествия

Оборванные провода и перекрытая трасса – последствия непогоды во Владивостоке

Большегрузам запретили передвигаться по городу. Остальных автомобилистов просят по возможности не выезжать [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Дополнительные наряды полиции вышли на работу. Фото: prim_policeДополнительные наряды полиции вышли на работу. Фото: prim_police
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Полицейские перекрыли во Владивостоке объездную трассу Патрокл – Седанка – Де-Фриз. Из-за снегопада движение по дороге с множеством затяжных поворотов попросту небезопасно. Непогода также стала причиной временного ограничения движения большегрузов по городу. Специалисты просят автомобилистов по возможности сегодня воздержаться от поездок.

Для фур временно ограничили движение по Владивостоку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для фур временно ограничили движение по ВладивостокуФото: Сергей БАЛАНОВ

Буксующие фуры, оборванные провода, массовые ДТП и 10-балльные пробки. Так Владивосток встретил вечер 19 марта. Отнюдь не весенняя погода значительно осложнила дорожную обстановку в городе. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Техника уже вышла на расчистку дорог, однако из-за обилия машин сделать качественную уборку практически невозможно.

Во Владивостоке во время снегопада произошел обрыв проводов.Илья КУЗНЕЦОВ

В настоящий момент перекрыто движение на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл от низководного моста в районе Седанки до въезда на остров Русский, по улицам Катерная и Бархатная.

Во Владивостоке перекрыли объездную трассу.Видео: dpskontrol125rus

– Водителям личного автотранспорта во избежание аварийных ситуаций рекомендуем воздержаться от поездок. Пешеходов просим быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при переходе проезжей части и движении рядом с дорогой, – отметили специалисты пресс-службы УМВД Приморья.

На дорогах города работает 14 дополнительных нарядов ДПС. Всего в смену заступили 30 экипажей полка ДПС ГИБДД УМВД Росси по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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