2020-03-24T05:42:01+03:00
Общество

Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом во Владивостоке

Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное
Кристина ГРИН
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В обоих случаях заразились женщины. Они сейчас находятся в инфекционном госпитале.В обоих случаях заразились женщины. Они сейчас находятся в инфекционном госпитале.Фото: Олег БЕЛОВ
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24 марта министерство здравоохранения Приморского края сообщило о том, что в регионе лабораторно подтвердились два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – женщины из Владивостока и Артема, которые вернулись домой после поездки за рубеж. Одна из них была в Мексике, вторая – в круизном путешествии по странам Европы. Сейчас обе они находятся в инфекционном госпитале, который развернулся на базе краевой клинической больницы №2. Вместе с женщинами там и те, кто контактировал с ними.

- Состояние здоровья у всех удовлетворительное, степень заражения – легкая. Согласно нашему плану, один из стационаров на базе краевой клинической больницы №2 полностью закрывается под инфекционный госпиталь, - говорит Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. - Сейчас там находятся 15 человек, включая 2 заболевших. Госпиталь состоит из трех этажей: первый - для тех, у кого диагноз уже подтвержден, на втором находятся лица первого контакта - там сейчас 7 человек, 3 этаж – для лиц дальнего круга.

Отмечается, что обе женщины не входят по возрасту в группу риска. Уже известны рейсы, на которых они вернулись в Приморье. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, все те, кто летел вместе с ними, также попадут под наблюдение врачей.

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Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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