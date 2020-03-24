Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом во Владивостоке

24 Март 2020 2020-03-24T05:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта министерство здравоохранения Приморского края сообщило о том, что в регионе лабораторно подтвердились два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – женщины из Владивостока и Артема, которые вернулись домой после поездки за рубеж. Одна из них была в Мексике, вторая – в круизном путешествии по странам Европы. Сейчас обе они находятся в инфекционном госпитале, который развернулся на базе краевой клинической больницы №2. Вместе с женщинами там и те, кто контактировал с ними.

- Состояние здоровья у всех удовлетворительное, степень заражения – легкая. Согласно нашему плану, один из стационаров на базе краевой клинической больницы №2 полностью закрывается под инфекционный госпиталь, - говорит Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. - Сейчас там находятся 15 человек, включая 2 заболевших. Госпиталь состоит из трех этажей: первый - для тех, у кого диагноз уже подтвержден, на втором находятся лица первого контакта - там сейчас 7 человек, 3 этаж – для лиц дальнего круга.

Отмечается, что обе женщины не входят по возрасту в группу риска. Уже известны рейсы, на которых они вернулись в Приморье. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, все те, кто летел вместе с ними, также попадут под наблюдение врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно

Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке вернулись в город из-за рубежа, сейчас они находятся в инфекционной больнице [видео]

Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Оба пациента не входят в группу риска и путешествовали в одиночестве (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU