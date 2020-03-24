Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы

Глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская рассказала подробности о том, как в региона попала коронавирусная инфекция. 24 марта официально подтвердили два случая.

- Один из Владивостока, другой из Артема. Находились на отдыхе. Один в Мексике, другой в круизе по странам Европы. Оба случая завозные. Оба взрослые, люди не из группы риска. Один проявил сознательность и по приезду самоизолировался на карантин, поэтому у него минимальный контакт. Второй больной сознательно направлен работодателем на лабораторное обследование, и после него выявлен коронавирус, - рассказала Татьяна Детковская.

По всем больным определен круг контактов, они взяты под медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование этих людей. У одного контакта - 30 человек, у второго - двое.

Оба пациента в инфекционной больнице. Все пассажиры рейсов, которыми возвращались больные, будут тоже взяты под медицинское наблюдение, - пообещала главный санитарный врач.

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