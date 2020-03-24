Коронавирус в Приморье завезли из Мексики и из круиза по странам Европы
Глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская рассказала подробности о том, как в региона попала коронавирусная инфекция. 24 марта официально подтвердили два случая.
- Один из Владивостока, другой из Артема. Находились на отдыхе. Один в Мексике, другой в круизе по странам Европы. Оба случая завозные. Оба взрослые, люди не из группы риска. Один проявил сознательность и по приезду самоизолировался на карантин, поэтому у него минимальный контакт. Второй больной сознательно направлен работодателем на лабораторное обследование, и после него выявлен коронавирус, - рассказала Татьяна Детковская.
По всем больным определен круг контактов, они взяты под медицинское наблюдение. Проводится лабораторное обследование этих людей. У одного контакта - 30 человек, у второго - двое.
Оба пациента в инфекционной больнице. Все пассажиры рейсов, которыми возвращались больные, будут тоже взяты под медицинское наблюдение, - пообещала главный санитарный врач.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все жители Приморья после поездки за границу попадут на карантин
Время изоляции – 2 недели (подробности)
В Приморье начали проверять на коронавирус всех желающих
Сдать анализы можно абсолютно бесплатно (читать дальше..)
Ученый из Приморья рассказал, что на самом деле «убьет» коронавирус
Оказалось, что ультрафиолет для COVID-19 практически смертелен [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам
Редакция: (423) 230-22-56
Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03
Почта: vl@phkp.ru
Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-1
ИСТОЧНИК KP.RU