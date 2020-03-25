2020-03-25T02:23:50+03:00
Общество

Не верьте всему, что слышите: приморцев пугают ростом числа заболевших COVID-2019

Власти уверяют, что запись – очередной фейк
Милана СОКОЛ
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В Приморье неизвестные рассылают фейки о коронавирусеВ Приморье неизвестные рассылают фейки о коронавирусеФото: Алена МАРТЫНОВА
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Женский голос, пересылаемый в мессенджерах и социальных сетях Приморья, может напугать многих. Дама на аудиозаписи вполне правдоподобно заверяет, что в крае уже якобы 27 человек заразились коронавирусом. Однако правительство Приморья опровергает недостоверную информацию.

В регионе два официально подтвержденных факта заражения новым коронавирусом. Данная аудиозапись – фейк, –констатировали в правительстве региона.

Стоит отметить, что за распространение заведомо ложной информации грозит крупный денежный штраф. Полицейские накануне завели административное дело на жителя Уссурийска, который создал пугающее видео об эпидемии на его предприятии. Неудачная шутка может разорить местного жителя на 300 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа за подобное правонарушение. Точный размер определит суд. Оператор уже публично извинился перед жителями региона.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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