2020-03-25T08:02:37+03:00
Общество

Создателем фейка о коронавирусе в Приморье заинтересовался следственный комитет России

Жителю Уссурийска грозит не только крупный штраф, но и уголовное наказание [видео]
Милана СОКОЛ
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Неудачная шутка обернулась проблемами с закономНеудачная шутка обернулась проблемами с закономФото: скриншот с видео
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Следственный комитет начал проверку по факту распространения недостоверной информации о коронавирусе жителем Приморья. Молодой человек снял видео о якобы распространившейся болезни на его предприятии. После чего запись молниеносно распространилась по сети, пугая людей.

28-летний работник завода в Уссурийске изрядно подпортил себе репутацию из-за неудачной шутки. Хоть парень и уверяет, что снял видео ради забавы, а поделился им лишь с коллегами, ответственности ему не избежать. За распространение недостоверной информации молодому мужчине придется заплатить штраф, размер которого определит суд.

Не исключено, что помимо административной ответственности шутник понесет и уголовное наказание, причем по двум статьям.

– По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверной информации о короновирусной инфекции в г. Уссурийске,– сказано на официальном сайте ведомства.

Стоит отметить, что автор видео надеется на мягкий приговор мирового суда города Уссурийска. Оператор и актер в одном лице публично извинился перед приморцами. Следственный комитет намерен дать надлежащую оценку действий молодого мужчины после окончания проверки.

Житель Уссурийска создал фейковое видео о коронавирусе.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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