«Если бы ко мне подошел чиновник, я бы закрыла бутик»: ТЦ во Владивостоке продолжают работать
Во Владивостоке многие магазины, несмотря на вчерашнее постановление губернатора о временном закрытии, продолжают работать. В посетителях у них тоже нет недостатка. Даже можно сказать наоборот: торговые центры переполнены людьми. Причем настолько, что журналист «КП» около одного из центров во Владивостоке еле припарковался. Такой вот в городе «карантин».
В ТЦ на улице Ладыгина половина бутиков открыта, работают в штатном режиме. У каждого причем по этому поводу свои отговорки. Представитель «Бубль Гума» вот утверждает, что они продают товары первой необходимости - памперсы. А в магазине с электронными сигаретами сегодня «сводят кассу».
IQOS планируют закрыть 29 мартаФото: Сергей БАЛАНОВ
Любопытный диалог у журналиста состоялся с хозяйкой магазина нижнего белья.
- А вы не знали, что сегодня нельзя работать?
- Нет, ничего не знала. Никто из чиновников к нам не подходил. Я - человек подневольный, если бы нам сказали закрыться, мы бы закрылись.
- А про карантин вы ничего не слышали?
- Ну, что-то слышала.
Наибольшей популярностью пользуется гипермаркетФото: Сергей БАЛАНОВ
В ТЦ открыты и магазины сотовой связи, и бутики с сумочками. Только в местном кафе, несмотря на толпы посетителей, никто не сидит. Вероятно, работают все-таки дистанционно.
Кстати, примерно каждый десятый посетитель центра, ходит в маске.
Каждый десятый ходит в маскеФото: Сергей БАЛАНОВ
Напомним, Олег Кожемяко объявил о временном закрытии большей части «мест массового посещения людей» в Приморье на период с 28 марта по 5 апреля. Так, сегодня многие ТЦ, ТРК и магазины, коих в крае предостаточно, с самого утра либо, только открывшись, закрывались, либо и вовсе не начинали работу. Крупнейший ТРК в Приморье «Калина Молл» закрыл почти все свои бутики и различные развлекательные места, включая кинотеатр и детские игровые комнаты.
ИСТОЧНИК KP.RU