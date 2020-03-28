«Если бы ко мне подошел чиновник, я бы закрыла бутик»: ТЦ во Владивостоке продолжают работать

28 Март 2020 2020-03-28T10:57:17+03:00

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Во Владивостоке многие магазины, несмотря на вчерашнее постановление губернатора о временном закрытии, продолжают работать. В посетителях у них тоже нет недостатка. Даже можно сказать наоборот: торговые центры переполнены людьми. Причем настолько, что журналист «КП» около одного из центров во Владивостоке еле припарковался. Такой вот в городе «карантин».

В ТЦ на улице Ладыгина половина бутиков открыта, работают в штатном режиме. У каждого причем по этому поводу свои отговорки. Представитель «Бубль Гума» вот утверждает, что они продают товары первой необходимости - памперсы. А в магазине с электронными сигаретами сегодня «сводят кассу».

IQOS планируют закрыть 29 мартаФото: Сергей БАЛАНОВ

Любопытный диалог у журналиста состоялся с хозяйкой магазина нижнего белья.

- А вы не знали, что сегодня нельзя работать?

- Нет, ничего не знала. Никто из чиновников к нам не подходил. Я - человек подневольный, если бы нам сказали закрыться, мы бы закрылись.

- А про карантин вы ничего не слышали?

- Ну, что-то слышала.

Наибольшей популярностью пользуется гипермаркетФото: Сергей БАЛАНОВ

В ТЦ открыты и магазины сотовой связи, и бутики с сумочками. Только в местном кафе, несмотря на толпы посетителей, никто не сидит. Вероятно, работают все-таки дистанционно.

Кстати, примерно каждый десятый посетитель центра, ходит в маске.

Каждый десятый ходит в маскеФото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, Олег Кожемяко объявил о временном закрытии большей части «мест массового посещения людей» в Приморье на период с 28 марта по 5 апреля. Так, сегодня многие ТЦ, ТРК и магазины, коих в крае предостаточно, с самого утра либо, только открывшись, закрывались, либо и вовсе не начинали работу. Крупнейший ТРК в Приморье «Калина Молл» закрыл почти все свои бутики и различные развлекательные места, включая кинотеатр и детские игровые комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU