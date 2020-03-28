Закрытые торговые центры и магазины: как в Приморье следуют постановлению губернатора

Олег Кожемяко вчера объявил о временном закрытии большей части «мест массового посещения людей» в Приморье на период с 28 марта по 5 апреля. Так, сегодня многие ТЦ, ТРК и магазины, коих в крае предостаточно, с самого утра либо, только открывшись, закрывались, либо и вовсе не начинали работу.

Крупнейший ТРК в Приморье «Калина Молл» закрыл почти все свои бутики и различные развлекательные места, включая кинотеатр и детские игровые комнаты. Исключение составили торговые точки, чья работа была разрешена в постановлении губернатора - магазины с товарами первой необходимости, продуктовые, аптеки.

У нас работает первый этаж, поскольку там гипермаркет «Самбери» и ряд торговых точек с товарами первой необходимости. Они работают по штатному расписанию. Остальные бутики закрыты, - рассказывает Светлана Борбикова, представитель ТРК «Калина Молл».

По ее словам, открыт и фудкорт на последнем этаже комплекса. На выдачу работают все точки питания.

- Дело в том, что еще до принятия карантинных мер у нас на фудкорте столы стояли на расстоянии более метра друг от друга. Изначально объект планировался с учетом европейских норм и новых требований пожарной безопасности. Метр - это та самая дистанция, которая рекомендована Роспотребнадзором. В магазинах ее выдерживают. Естественно, если будет какое-то дополнительное уведомление, либо разъяснения в постановлении, то мы очень быстро отреагируем. Перекроем вход на фудкорт, скорее всего. Мы прямо руководствуемся всеми рекомендациями Минпромтруда, Роспотребнадзора, постановлениями правительства Приморского края и делаем все, чтобы не допустить распространение коронавируса. В том числе, ежедневно расходуем сотни литров дезинфицирующих средств и обрабатываем все поверхности ТРК.

Здесь надо отметить, что, согласно постановлению, в Приморье запрещено обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых и во всех других точках общественного питания. Исключение составляет только дистанционная торговля, то есть, доставка.

Владивостокцы в онлайн-режиме докладывают об обстановке в городе. Так, по их сообщениям уже точно закрыты крупные ТЦ на Второй речке: «Дружба», «Универсам», «Гранд». А одна из местных жительниц у себя на фейсбуке рассказала чудную историю о том, как хотела купить сапоги, а ее закрыли прямо в магазине.

Торговые центры закрыты на неделю. Фото: Юлия Пушкина

- Ну все, началось. Меня закрыли прямо в магазине. Зашла за сапогами ребенку, а там бац и продавцы в шухере: «Сказали закрываться до 5 апреля». Зеленый остров оставляют работать, так как там есть бытовая химия. Сотрудников «Универсама» сегодня собрали с утра и сказали идти по домам, - рассказывает жительница Владивостока Юлия Пушкина.

В КФС можно брать еду на вынос. Фото: Юлия Пушкина

Многие точки питания, к примеру КФС, работают только на вынос. Сидеть в помещении нельзя.

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