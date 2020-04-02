Можно ли ездить на работу во Владивостоке в период полной самоизоляции?
В связи со введенным 31 марта режимом полной самоизоляции в Приморье, местные жители стали задаваться вполне резонным вопросом: а можно ли ездить во время него на работу? Редакция «КП - Владивосток» в этом материале процитирует законодательство и вместе с вами ответит на этот вопрос.
На данный момент, согласно постановлению губернатора Приморья, уважительными причинами выхода из дома являются: поход в продуктовый или аптеку, вынос мусора, выгул домашнего животного (не дальше чем в ста метра от дома) и, собственно, - поездка до работы и обратно. Но только, внимание, в том случае, если вы относитесь к той немногочисленной категории граждан, которые обязаны посещать работу. То есть, выезжать на работу можно, но кому?
В указе президента России приводится ряд организаций, которым разрешают функционировать во время нерабочей недели (с 30 марта по 3 апреля). К этим организациям ним относятся:
1. Непрерывно действующие (к примеру, почта).
2. Медицинские и аптечные организации;
3. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
3. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения и организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Органы власти и СМИ (как вы могли заметить) также продолжат работать.
Для многих приморских работодателей в период эпидемии коронавируса выпустили небольшие рекомендации. Вот некоторые из них:
- Стараться не отправлять работников в командировки заграницу;
- На рабочих местах измерять температуру тела, и в случае признаков заболевания - отстранять от нахождения в офисе;
- Не допускать на рабочие места сотрудников, недавно прибывших из-за границы.
- Регулярно проветривать помещения и проводить дезинфекцию;
- Помогать с самоизоляцией на дому, да и вообще, по возможности, переходить на «удаленку».
Почитать, что может грозить за нарушение режима полной самоизоляции, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU