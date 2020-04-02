2 Апр 2020 2020-04-02T09:18:59+03:00

Можно ли ездить на работу во Владивостоке в период полной самоизоляции? Если да, то кому и за то? На вопрос ответит законодательство

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В связи со введенным 31 марта режимом полной самоизоляции в Приморье, местные жители стали задаваться вполне резонным вопросом: а можно ли ездить во время него на работу? Редакция «КП - Владивосток» в этом материале процитирует законодательство и вместе с вами ответит на этот вопрос.

На данный момент, согласно постановлению губернатора Приморья, уважительными причинами выхода из дома являются: поход в продуктовый или аптеку, вынос мусора, выгул домашнего животного (не дальше чем в ста метра от дома) и, собственно, - поездка до работы и обратно. Но только, внимание, в том случае, если вы относитесь к той немногочисленной категории граждан, которые обязаны посещать работу. То есть, выезжать на работу можно, но кому?

В указе президента России приводится ряд организаций, которым разрешают функционировать во время нерабочей недели (с 30 марта по 3 апреля). К этим организациям ним относятся:

1. Непрерывно действующие (к примеру, почта).

2. Медицинские и аптечные организации;

3. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

3. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения и организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Органы власти и СМИ (как вы могли заметить) также продолжат работать.

Для многих приморских работодателей в период эпидемии коронавируса выпустили небольшие рекомендации. Вот некоторые из них:

- Стараться не отправлять работников в командировки заграницу;

- На рабочих местах измерять температуру тела, и в случае признаков заболевания - отстранять от нахождения в офисе;

- Не допускать на рабочие места сотрудников, недавно прибывших из-за границы.

- Регулярно проветривать помещения и проводить дезинфекцию;

- Помогать с самоизоляцией на дому, да и вообще, по возможности, переходить на «удаленку».

Почитать, что может грозить за нарушение режима полной самоизоляции, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU