Самоизоляция добралась до мест отдыха на острове Русский

3 Апр 2020 2020-04-03T06:35:47+03:00

Мэрия Владивостока продолжает блокировать подъезды к природным пространствам, где горожане отдыхают в теплое время года

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Во Владивостоке городские власти продолжили ограничивать подъезды к местам массового отдыха. Проще говоря, дороги просто перекрывают железобетонными блоками. Ранее такие препятствия для проезда автомобилей появились в районах зон отдыха на Моргородке и Токаревского маяка.

Сегодня, 3 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) установили бетонные ограждения на въездах к популярным местам отдыха горожан на Русском острове: мысы Вятлина и Тобизина, бухты Ахлестышева и Парис. Мэрия сообщает, что эти меры связаны с введением режима полной самоизоляции в столице Приморья.

— В период полной самоизоляции посещение мест массового отдыха запрещено. Ввиду того, что граждане не соблюдают данную меру, сотрудникам СГТ приходится перекрывать все подъездные пути к бухтам, пляжам и местам отдыха, — прокомментировала ситуацию заместитель начальника административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

В ближайшее время въезд будет ограничен на пляж на мысе Кунгасный, информирует администрация Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU