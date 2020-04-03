Стала известна дальнейшая судьба разрушенного в Приморье моста

3 Апр 2020 2020-04-03T12:06:43+03:00

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Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, которые уже осмотрели частично разрушенный в Романовке мост, вынесли вердикт. По словам экспертов, мост подлежит восстановлению. На данный момент организовываются пути объезда.

– В настоящее время организовывается объезд из Шкотово и Смоляниново через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую дорогу в районе села Речица. По ней автотранспорт движется уже сейчас, на дороге дежурят посты ГАИ, которые регулируют движение. Трансстроймеханизация ведет работы по расширению узких участков дороги, – прокомментировали в Правительстве Приморского края.

По оценкам специалистов, восстановление проезда по мосту будет выполнено в течение 2-х недель.

Напомним, мост через реку Суходол рухнул утром 3 апреля. В момент происшествия на нем находился автомобиль. Судя по кадрам момента ЧП с регистратора в этой машине, перед обрушением по мосту проехал большегруз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/770601" frameborder="0"></iframe> Обрушение моста в Шкотовском районе Приморья.

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