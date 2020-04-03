Стала известна дальнейшая судьба разрушенного в Приморье моста
Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, которые уже осмотрели частично разрушенный в Романовке мост, вынесли вердикт. По словам экспертов, мост подлежит восстановлению. На данный момент организовываются пути объезда.
– В настоящее время организовывается объезд из Шкотово и Смоляниново через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую дорогу в районе села Речица. По ней автотранспорт движется уже сейчас, на дороге дежурят посты ГАИ, которые регулируют движение. Трансстроймеханизация ведет работы по расширению узких участков дороги, – прокомментировали в Правительстве Приморского края.
По оценкам специалистов, восстановление проезда по мосту будет выполнено в течение 2-х недель.
Напомним, мост через реку Суходол рухнул утром 3 апреля. В момент происшествия на нем находился автомобиль. Судя по кадрам момента ЧП с регистратора в этой машине, перед обрушением по мосту проехал большегруз.
Обрушение моста в Шкотовском районе Приморья.
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