2020-04-06T18:36:38+03:00
Общество

Китай закрыл границу с Приморьем, эвакуированные из Москвы китайцы пока останутся тут

Всех прилетающих внутренними рейсами граждан КНР изолируют в обсерваторах
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Граждане Китая до сегодняшнего дня добирались на родину через ВладивостокГраждане Китая до сегодняшнего дня добирались на родину через ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Китайская сторона с 7 апреля временно закрывает границу с Россией в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Именно через этот пункт пропуска последние несколько дней шла эвакуация граждан КНР, которые прибывали во Владивосток из Москвы.

По информации правительства региона, каждый московский рейс доставлял в Приморье 50-100 граждан Китая. Так за последние несколько дней через регион проехало около 40 человек, зараженных коронавирусом. 6 апреля в аэропорт Владивостока из Москвы прибыло 146 граждан Китая, их отправили в Суйфэньхэ организованно, на четырех автобусах. Но в предыдущие дни такая эвакуация проходила хаотично, и граждане Поднебесной, в том числе и зараженные коронавирусом, пользовались различным транспортом и останавливались, где хотели. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что получили информацию о номерах рейсов, которыми летели больные вирусом, и сейчас устанавливается круг лиц, кто, возможно, контактировал с зараженными.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже обратился в правительство РФ с просьбой запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай. Однако пока такого запрета нет, а граница уже закрыта, все прибывшие в Приморье внутренним авиарейсами китайцы попадут на 14-дневный карантин.

- Мы сейчас рассматриваем меры для того, чтобы всех граждан Китая, прибывающих на внутренних рейсах, изолировать в отдельных обсерваторах. И такие обсерваторы нами на первом этапе подготовлены, – заявил Кожемяко.

В настоящее время зарезервировано более 150 мест в Артемовском и Уссурийском городских округах.

Тем временем количество рейсов из Москвы во Владивосток сократили до одного в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропускной режим и штрафы за выход их дома с сегодняшнего дня - последние новости
На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный короновирусом гражданин КНР
Китай закрыл границу с Приморьем, эвакуированные из Москвы китайцы пока останутся тут
Еще два десятка китайцев, зараженных коронавирусом, прокатились по Приморью за несколько дней
Ростелеком отрапортовал о том, что «Устранение цифрового неравенства» в Приморье завершено
Жителям Приморья разрешили уехать на дачу во время эпидемии коронавируса
В Приморье каникулы закончились, началась «дистанционка»
Житель Приморья убил женщину, а за что забыл
Во Владивостоке готовят корпус на 80 коек для больных коронавирусом детей
Пропуска во Владивостоке в период самоизоляции: нужен паспорт, справка с работы и SMS-сообщение с Госуслуг
Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения
В Приморье приняли штрафы за нарушение карантина и выход из дома
Двое взрослых людей погибли, а ребенок госпитализирован из-за жестокого ДТП в Черниговском районе Приморья
Золотой слиток ценой два с лишним миллиона рублей не пустили пограничники Приморья в Китай
В новом микрорайоне в Приморье «заминировали» Lexus – очевидцы
Как стать официально безработным в Приморье в условиях самоизоляции
Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
Жителя Приморья, прилетевшего из Японии с симптомами коронавируса, принудительно отправили в больницу
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул
Приморские следователи МВД в прошлом году привлекли к уголовной ответственности почти 4500 человек
В рейсовый автобус в Артеме влетел Nissan AD
Пять ДТП – шесть жертв: что случилось за сутки в Приморье