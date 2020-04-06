Китай закрыл границу с Приморьем, эвакуированные из Москвы китайцы пока останутся тут

6 Апр 2020 2020-04-06T18:36:38+03:00

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Китайская сторона с 7 апреля временно закрывает границу с Россией в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ. Именно через этот пункт пропуска последние несколько дней шла эвакуация граждан КНР, которые прибывали во Владивосток из Москвы.

По информации правительства региона, каждый московский рейс доставлял в Приморье 50-100 граждан Китая. Так за последние несколько дней через регион проехало около 40 человек, зараженных коронавирусом. 6 апреля в аэропорт Владивостока из Москвы прибыло 146 граждан Китая, их отправили в Суйфэньхэ организованно, на четырех автобусах. Но в предыдущие дни такая эвакуация проходила хаотично, и граждане Поднебесной, в том числе и зараженные коронавирусом, пользовались различным транспортом и останавливались, где хотели. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что получили информацию о номерах рейсов, которыми летели больные вирусом, и сейчас устанавливается круг лиц, кто, возможно, контактировал с зараженными.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже обратился в правительство РФ с просьбой запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай. Однако пока такого запрета нет, а граница уже закрыта, все прибывшие в Приморье внутренним авиарейсами китайцы попадут на 14-дневный карантин.

- Мы сейчас рассматриваем меры для того, чтобы всех граждан Китая, прибывающих на внутренних рейсах, изолировать в отдельных обсерваторах. И такие обсерваторы нами на первом этапе подготовлены, – заявил Кожемяко.

В настоящее время зарезервировано более 150 мест в Артемовском и Уссурийском городских округах.

Тем временем количество рейсов из Москвы во Владивосток сократили до одного в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU