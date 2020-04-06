2020-04-06T10:55:09+03:00
Общество

Количество рейсов из Москвы во Владивосток сократили до одного, китайцам летать на нем запретят

Сегодня через Владивосток каждым рейсом летит от 50 до 100 граждан КНР
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ОМОН встречает граждан Китая в аэропорту ВладивостокаОМОН встречает граждан Китая в аэропорту ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье принимаются дополнительные меры для профилактики завоза на территорию края коронавирусной инфекции. В частности, количество авиарейсов из Москвы во Владивосток сокращено до одного в день. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай.

Как сообщают в пресс-службе правительства Приморья, до сих пор граждане Китая прилетали во Владивосток регулярными чартерными авиарейсами из Москвы. Потом они пересекали границу через приморский пункт пропуска «Пограничный».

Губернатор региона направил в Правительство России обращение о возможности организовать прямые рейсы из Москвы в Пекин. Это поможет минимизировать количество иностранцев, которые въезжают на территорию края. Особенно зараженных туристов.

- Сегодня через Владивосток каждым рейсом летит от 50 до 100 граждан КНР. Мы сейчас их локализуем в зоне багажа и далее автобусом переправляем через границу. Считаем необходимым сейчас ограничить приход китайских граждан на территорию Приморья. Если они продолжат прибывать, будем помещать их в изолированные помещения на карантин. Если будут выявлены заболевшие, то они будут направлены в инфекционное отделение. Рассчитываем, что соответствующее решение Правительством России будет принято, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Вместе с тем Роспотребнадзор начал проверять адреса в Уссурийске, которые указали в анкете китайцы, прилетевшие в Приморье внутренними рейсами.

Власти также обращают внимание на то, что до 30 апреля вместо трех самолетов в день по маршруту Москва-Владивосток будет летать один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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