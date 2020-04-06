Система электронных пропусков во Владивостоке в период самоизоляции: как будут работать и где получить

С 7 апреля в Приморье заработает система пропусков для тех, кому необходимо во время режима полной самоизоляции попасть на работу. Министр цифрового развития и связи Приморья рассказал, как эта система будет работать, какие нужны будут документы и где их можно получить.

Информация о том, что в Приморье появятся спецпропуска для тех, кто работает во время режима полной самоизоляции, появилась еще в пятницу, 3 апреля. Тогда министерству цифрового развития и связи было поручено до 7 апреля проработать этот вопрос и разработать простую и понятную схему, как это может работать.

При этом решено было, что оформлять пропуска должны будут сами предприятия, а специалисты уже внесут имена и фамилии в базу данных для работников ППС и Росгвардии.

Сегодня, 6 апреля, министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Васильевич Максимчук рассказал как будет работать система электронных пропусков.

Сам по себе пропуск - это SMS, подтверждающее право передвигаться по городу для тех, кому разрешается работать на время самоизоляции. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции, что влечет штраф. Важно знать, что пропуск не дает права гулять по городу, он нужен только в рабочих целях.

Сотрудники правоохранительных органов могут остановить гражданина на улице. Чтобы не получить штраф, ему потребуется предъявить паспорт, SMS-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы в бумажном виде.

Справка оформляется в произвольной форме, но обязательно на бланке организации и с печатью. Если нет возможности проставить печать, существует вариант с электронно й цифровой подписью. В случае если работа связана с разъездами, это тоже нужно указать в справке.

Что нужно сделать, чтобы получить пропуск?

На региональном портале Госуслуги с 00:00 7 апреля появится возможность получить пропуск. На главной странице портала нужно выбрать услугу: «Получение пропуска к месту работы». Система автоматически подставит ваши персональные данные, которые вы указали при регистрации, тут возможны корректировки, если что-то поменялось. Обязательно актуализировать свой телефонный номер и адрес фактического проживания.

Затем в перечне организаций нужно выбрать свое предприятие. Если вашей фирмы в списке нет, но вы должны продолжить свою работу во время режима самоизоляции, руководителю необходимо заполнить специальную форму, которая будет размещена на официальном сайте Правительства Приморья 8 апреля. Заполненную форму рассмотрят и, если заявку одобрят, предприятие автоматически появится в списке.

После этого нужно отправить запрос на пропуск, нажав кнопку «Отправить». После проверки корректности внесенных данных на ваш телефон поступит SMS с уникальным кодом, дающая право на перемещение от дома до работы и обратно - это и есть ваш персональный пропуск. Он действителен только вместе со справкой с работы в бумажном виде и с документом, удостоверяющим личность.

Что делать, если нет регистрации на портале "Госуслуги"?

Ответ прост - зарегистрироваться на портале "Госуслуги". Важный момент, вы должны быть верифицированы в системе, то есть вам нужно подтвердить в системе ваш паспорт. Это можно сделать онлайн через приложения "Сбербанк", "Почтабанк", или "Тинькофф". Оператор колл-центра поможет вам пройти регистрацию, если возникнут сложности. Кроме того правительство края уже проводит разъяснительную работу и предоставит подробную инструкцию по регистрации на портале "Госуслуги".

Пропуск не нужен для экстренных случаев!

Определено, что нарушать режим самоизоляции можно в следующих случаях: Выход в ближайшую аптеку, продуктовый магазин, вынос мусора, выгул домашних животных и уход за пожилыми родственниками, а также любые другие экстренные случаи, связанные с угрозой жизни и здоровью людей. Для этих целей пропуск оформлять не нужно, для упрощения ситуации предлагаем воспользоваться нашим шаблоном объяснительной.

Кроме того, правительство региона проводит разъяснительную работу с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы пропускная система не ассоциировалась с драконовскими методами. Каждый конкретный случай индивидуальный, ситуаций, из-за которых люди могут выйти из дома, может быть много, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, и полицейские будут входить в положение. По словам министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, первое время пока работоспособность системы будет тестироваться никаких серьезных штрафов не будет.

Кого будут проверять?

Штрафы будут выписывать члены специальной административной комиссии, а работать они будут в постоянной связке с правоохранительными органами, которые будут останавливать и проверять граждан. Проверка личного транспорта и его водителя на предмет наличия такого пропуска не будет входить в обязанности сотрудников ДПС. Впрочем, такие проверки будут проводиться на усмотрение самих правоохранительных органов, так что вместе с проверкой документов на право управления автомобилем у вас также могут потребовать пропуск.

Разрешение выдается до 30 апреля. Если режим самоизоляции в Приморье продлят, жителям края нужно будет позже снова зайти на региональный портал государственных услуг и еще раз заказать себе пропуск.

Обладатели пропуска могут передвигаться с ним по маршрутам от дома до работы и обратно, а также совершать поездки в рабочее время по рабочим целям (водителям нужно будет подтвердить, что поездка рабочая еще и путевым листом).

Получать спецпропуск не нужно для обращения за экстренной медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора.

Прямого запрета на поход в магазины и в аптеки нет. Однако, для их посещения, следует выбирать самые ближайшие торговые точки, и те, которые как можно меньше по объему вместимости посетителей. Внутри аптек и магазинов гражданам рекомендуется держаться на расстоянии не менее полутора метров от других посетителей, надевать маски и перчатки, по возвращению домой – мыть руки и лицо, маски и перчатки утилизировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке: справка, без которой нельзя выходить на улицу

Предлагаем скачать наш шаблон объяснительной для выхода из дома во время самоизоляции во Владивостоке (подробнее…)

Только в одном направлении - жителям Приморья разрешили уехать на дачу во время эпидемии коронавируса

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля (подробнее…)