2020-04-08T02:02:35+03:00
Общество

Следователи заинтересовались обрушением моста в Шкотовском районе

Начато расследование уголовного дела, следователи должны выяснить, что именно стало причиной обрушения моста [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Следователи расследуют обрушение моста в Приморье.Следователи расследуют обрушение моста в Приморье.
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В Приморье следователи начали расследование уголовного дела по факту обрушения моста в Шкотовском районе края.

По версии следствия, 3 апреля 2020 года водитель грузовика Shacman, масса которого вместе с грузом составила не менее 70 тонн, проезжал мост через реку Суходол, перед которым был установлен дорожный знак, согласно которому проехать по ветхому мосту можно только автомобилям, чья масса не больше 20 тонн.

Обрушение моста в Шкотовском районе Приморья.

Сразу после проезда грузовика один из пролетов моста обрушился, из-за чего в ловушку угодил автомобиль Toyota Prius.

Следователи намерены не только выяснить все обстоятельства аварии, но и дать оценку действиям либо бездействиям должностных лиц, ответственных за этот мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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