Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T15:29:27+03:00

Пять человек ожидают результатов повторных анализов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Еще у 5 приморцев подозревают коронавирусную инфекцию. Местные жители находятся под наблюдением врачей в госпитале. Их анализы предстоит перепроверить специалистам из ля вирусологической лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

– Тесты еще пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные»,– прокомментировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье.

Количество заболевших в Приморье всего за сутки выросло на 7 человек и достигло 15. С утра 8 апреля заболевание подтвердилось у троих пациентов, к вечеру стало известно еще о четырех случаях заражения. Число официально зарегистрированных случаев в России на сегодняшний день – 8762. Коронавирус распространился в 81 регион страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU