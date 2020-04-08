2020-04-08T15:29:27+03:00
Общество

Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус

Заключение должны выдать специалисты из Новосибирска
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пять человек ожидают результатов повторных анализов на коронавирусПять человек ожидают результатов повторных анализов на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Еще у 5 приморцев подозревают коронавирусную инфекцию. Местные жители находятся под наблюдением врачей в госпитале. Их анализы предстоит перепроверить специалистам из ля вирусологической лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

– Тесты еще пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные»,– прокомментировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье.

Количество заболевших в Приморье всего за сутки выросло на 7 человек и достигло 15. С утра 8 апреля заболевание подтвердилось у троих пациентов, к вечеру стало известно еще о четырех случаях заражения. Число официально зарегистрированных случаев в России на сегодняшний день – 8762. Коронавирус распространился в 81 регион страны.

ПО ТЕМЕ:

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года: подтвердились еще три случая заболевания

В общей сложности количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года достигло – 11 (подробнее…)

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года составило 15

Последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус
Обросшие волосами жители Приморья опять смогут посещать цирюльни
Магазины Приморья будут каждый день закрывать на санитарные часы
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Лохотрон на коронавирусе: мошенники в Приморье используют страх и растерянность людей
В Приморье еще у трех человек подозревают коронавирус
Четыре человеческих жизни были 7-го апреля спасены огнеборцами Приморья
Хочешь найти работу — звони. Приморский центр занятости запустил «горячую линию»
Поджигатели суши-бара «Tokyo» в Находке наконец отправятся под суд
Въехал в столб до середины машины: водитель погиб в пригороде Владивостока
СМП Приморья - битва с дефицитом масок
Ездить на дачу разрешил губернатор Приморья
Пропускной режим в Приморье: насколько это законно
Одуряющие “сладости” для узника СИЗО во Владивостоке
Следователи заинтересовались обрушением моста в Шкотовском районе
Во Владивостоке запущена горячая линия по вопросам дистанционного обучения в школах
Приморец, по вине которого в ДТП погибли 6 человек, пойдет под суд
В Приморье ищут без вести пропавшую 87-летнюю бабушку
Погода во Владивостоке и Приморье на 8 апреля 2020 года: опять снег, опять гололедица
Прилетевшие из Японии приморцы смогут самоизолироваться дома
Врачам за борьбу с коронавирусом в Приморье доплатят по 20 тысяч, санитаркам — по восемь