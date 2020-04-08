Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус
Еще у 5 приморцев подозревают коронавирусную инфекцию. Местные жители находятся под наблюдением врачей в госпитале. Их анализы предстоит перепроверить специалистам из ля вирусологической лабораторию «Вектор» в Новосибирске.
– Тесты еще пяти человек, находящихся на госпитальном карантине, получили статус «подозрительные»,– прокомментировали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье.
Количество заболевших в Приморье всего за сутки выросло на 7 человек и достигло 15. С утра 8 апреля заболевание подтвердилось у троих пациентов, к вечеру стало известно еще о четырех случаях заражения. Число официально зарегистрированных случаев в России на сегодняшний день – 8762. Коронавирус распространился в 81 регион страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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