Еще у почти 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус в Приморье

17 Апр 2020 2020-04-17T08:30:39+03:00

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Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась сразу у 9 жителей Приморского края. Таким образом, официальное число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 49. При этом около 20 человек сейчас ожидают подтверждения диагноза. Среди тех, кто оказался в статусе «подозрительных», уже есть медицинские работники. Об этом сообщили в региональном около оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Все пациенты сейчас изолированы и находятся в провизорном госпитале во Владивостоке. У них уже взяли дополнительные анализы, которые направили в специальную лабораторию в Новосибирске для подтверждения диагноза.

Среди новых пациентов, чей диагноз уже подтвержден, четыре женщины и пятеро мужчин. По информации управления Роспотребнадзора, это жители Владивостока и Надеждинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU